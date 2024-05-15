Медицинский психолог: Снять стресс поможет «квадратное» дыхание

15.05.2024 | 13:12

Совет врачей избегать стрессов нередко вызывает у пациентов недоумение: далеко не все понимают, каким образом противостоять психотравмирующим ситуациям, подстерегающим на каждом шагу.

О том, как это сделать, рассказала медицинский психолог отделения кардиологии № 3 клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Инна Жадаева.

По ее словам, в первую очередь следует осознать, что сама по себе ситуация всегда нейтральна. Положительной или отрицательной ее делает отношение.

Во-вторых, следует оценить, можно ли повлиять на происходящее. «Бессмысленно злиться, например, на дождь или холод», - утверждает специалист.

Чтобы справиться с эмоциями, сопровождающимися выбросом букета гормонов, Инна Жадаева рекомендует выпить стакан воды. Она снизит концентрацию гормонов в крови.

«Еще одно упражнение - дышать «квадратом»: 4 секунды вдох, 4 секунды - задержка дыхания, 4 секунды - выдох и снова задержка дыхания на 4 секунды. Повторите этот цикл столько раз, сколько надо, пока не почувствуете облегчение. Когда вы дышите и считаете, ваше внимание переключается от плохих мыслей. На этом и основан секрет снижения накала страстей при помощи дыхания и счета», - дала психолог практический совет.

Кроме того, по ее словам, очень важно не зацикливаться на негативе. Отвлечь от дурных мыслей помогут воспоминания о красивых местах, приятных людях и событиях.

«Помните, мы в силах контролировать свое эмоциональное состояние», - резюмировала Инна Жадаева.