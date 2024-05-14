В Липецке врачи борются за жизнь облившегося аммиаком пензенца

14.05.2024 | 12:49

35-летний житель Пензенской области доставлен в Липецкий областной ожоговый центр с сильнейшими поражениями от жидкого аммиака.

Мужчина работает агрегатчиком и приехал в Липецкую область в командировку. Он находился в поле в Данковском районе.

Когда пензенец стал переливать аммиак, сорвало шланг. В результате опасное вещество попало на кожу, повредив 23% тела.

Как сообщает липецкое издание Gorod48, пациент получил химические ожоги и обморожения туловища, рук, ног, бедер, промежности.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.