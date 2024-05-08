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На больничном корпусе в Земетчине нужно восстановить 700 кв. м кровли

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В среду, 8 мая, зампред правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев выехал в Земетчинский район, чтобы оценить нанесенный стихией ущерб.

На больничном корпусе в Земетчине нужно восстановить 700 кв. м кровли

Накануне в Земетчине сильный ветер снес крышу с терапевтического корпуса больницы. Как сообщил министр в своем телеграм-канале, по предварительным данным, необходимо будет восстановить около 700 кв. м кровли.

На больничном корпусе в Земетчине нужно восстановить 700 кв. м кровли

«Учитывая, что это объект здравоохранения, работы необходимо начать в кратчайшие сроки. Исходя из объема, провести ремонтные работы также необходимо максимально быстро», - написал он.

На больничном корпусе в Земетчине нужно восстановить 700 кв. м кровли

Космачев добавил, что из-за нанесенного ущерба в рабочем поселке введен режим ЧС.

Ранее земетчинцы сообщили, что от ветра пострадала также кровля лицея № 3.

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Источник — фото областного минздрава
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