На больничном корпусе в Земетчине нужно восстановить 700 кв. м кровли

В среду, 8 мая, зампред правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев выехал в Земетчинский район, чтобы оценить нанесенный стихией ущерб.
Накануне в Земетчине сильный ветер снес крышу с терапевтического корпуса больницы. Как сообщил министр в своем телеграм-канале, по предварительным данным, необходимо будет восстановить около 700 кв. м кровли.
«Учитывая, что это объект здравоохранения, работы необходимо начать в кратчайшие сроки. Исходя из объема, провести ремонтные работы также необходимо максимально быстро», - написал он.
Космачев добавил, что из-за нанесенного ущерба в рабочем поселке введен режим ЧС.
Ранее земетчинцы сообщили, что от ветра пострадала также кровля лицея № 3.
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