На больничном корпусе в Земетчине нужно восстановить 700 кв. м кровли

08.05.2024 | 15:55

В среду, 8 мая, зампред правительства - министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев выехал в Земетчинский район, чтобы оценить нанесенный стихией ущерб.

Накануне в Земетчине сильный ветер снес крышу с терапевтического корпуса больницы. Как сообщил министр в своем телеграм-канале, по предварительным данным, необходимо будет восстановить около 700 кв. м кровли.

«Учитывая, что это объект здравоохранения, работы необходимо начать в кратчайшие сроки. Исходя из объема, провести ремонтные работы также необходимо максимально быстро», - написал он.

Космачев добавил, что из-за нанесенного ущерба в рабочем поселке введен режим ЧС.

Ранее земетчинцы сообщили, что от ветра пострадала также кровля лицея № 3.