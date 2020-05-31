В области продолжают фиксировать более 80 случаев коронавируса за сутки

31.05.2020 | 10:37

По данным московского оперштаба, на воскресенье, 31 мая, в Пензенской области выявлено 2 332 случая коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердили у 87 пациентов.

30 мая к общему количеству случаев нового вируса в регионе прибавилось 90. Возраст взрослых заразившихся от 20 до 83 лет. Кроме того, инфекцию подтвердили у 9 несовершеннолетних.

25 мая на совещании в правительстве глава регионального управления Роспотребнадзора отметил, что в области выросло число пенсионеров, подхвативших COVID-19. Их доля за две с небольшим недели мая выросла с 29,3% до 42%.

Также увеличилось количество случаев заражения коронавирусом среди медиков.