Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мая 2020|12:10
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Общество

В области продолжают фиксировать более 80 случаев коронавируса за сутки

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По данным московского оперштаба, на воскресенье, 31 мая, в Пензенской области выявлено 2 332 случая коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердили у 87 пациентов.

30 мая к общему количеству случаев нового вируса в регионе прибавилось 90. Возраст взрослых заразившихся от 20 до 83 лет. Кроме того, инфекцию подтвердили у 9 несовершеннолетних.

25 мая на совещании в правительстве глава регионального управления Роспотребнадзора отметил, что в области выросло число пенсионеров, подхвативших COVID-19. Их доля за две с небольшим недели мая выросла с 29,3% до 42%.

Также увеличилось количество случаев заражения коронавирусом среди медиков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему молчит губернатор?

Сегодня последний день режима ХЗ?

Гость||

Молчание затянулось

Гость||

А вот интересно если бы губер проявляя заботу о здоровье живущих в пен.обл. в вел бы в марте чс карантин на 30 дней то больных коронавирусом было бы меньше и ли больше или так же?

Гость||

Гость писал(a):

Молчание затянулось
Кажется уже сказал все.

Гость||

Отстаньте от людей, ковидурни!

Гость||

Гость писал(a):

Кажется уже сказал все.
Гость писал(a):
Кажется уже сказал все.
Вы про это: «У нас, к сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, есть и у нас, которые не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию. Ложную информацию загоняют сюда, как они находят телефоны?», - заявил Белозерцев, отметив, что «народ взрывается»

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Отстаньте от людей, ковидурни!
Поддерживаю. И пусть идут на пенсию размером МЗП.

Гость||

А когда распространение вируса меньше при чс или при режими повышенной готовности?

Гость||

Работодатели Пензы начали обзванивать работников о выходе с завтрашнего дня. Предприниматели начали подготовку к открытию своих непродовольственных магазинов (те, которые не подпадали под категорию торговых точек товарами первой необходимости). Стало быть не будет никакого продления режима. Хуже будет, если после всех этих приготовлений, режим продлят завтра в понедельник после совещания у губернатора, когда люди уже выйдут на работу.

Гость||

Да это старые тесты,всем давно понятно.эти люди уже давно выздоровели.

Гость||

Гость писал(a):

Они есть в каждом регионе, есть и у нас, которые не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию.
Это точно, губернатор вас правильно освятил. троли одним словом

Гость||

Губернатор ждет вердикта Роспотребнадзора,а вот они почему то пока никак не озвучивают свое решение?

Гость||

Тесты две недели готовят,поэтому и очкуют все.

Гость||

Скорее всего завтра сообщат о продлении!!!

Гость||

Если бы все всё было так серьёзно, парикмахерские бы в первую очередь не открыли бы!

Пенсионеры,предпенсионники -гуляют по ярмаркам,дачам,автобусам,а молодёжь, которая преимущественно в ТЦ работает, дома сидит.

Клоуны!

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Имя: Гость
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