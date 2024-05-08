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Происшествия

В райцентре Земетчино ветер унес крышу больницы

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Во вторник, 7 мая, разбушевавшаяся в Пензенской области стихия нанесла серьезный ущерб социально важным объектам в рабочем поселке Земетчино.

Со здания районной больницы ураган снес крышу. Об этом сообщают жители райцентра в местном сообществе. Свои слова они подтверждают фотографиями.

В райцентре Земетчино ветер унес крышу больницы

На странице земетчинской районной больницы в соцсети «ВКонтакте» размещено объявление: «В настоящее время плановая госпитализация в круглосуточный стационар не производится по техническим причинам. Надеемся на ваше понимание. В ближайшее время будет восстановлен штатный режим работы круглосуточного стационара».

В райцентре Земетчино ветер унес крышу больницы

Факт разрушения кровли вызвал немало откликов. «Терапевтический корпус», «Крышу оторвало от стен вместе с кирпичами», «Жесть. Главное, навес с лавочкой стоит, а крышу снесло. Вот это ремонт», «Сейчас все опять потечет в дожди, снова придется капремонт делать», - пишут земетчинцы.

В ноябре 2022 года главный врач земетчинской районной больницы был задержан по подозрению в коррупционном преступлении при проведении капитального ремонта. Впоследствии суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 млн рублей.

В райцентре Земетчино ветер унес крышу больницы

Помимо учреждения здравоохранения, в рабочем поселке сильно пострадала крыша еще одного социального объекта - лицея № 3. Судя по снимкам, ветер оторвал листы кровельного железа.

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Источник — фото «Подслушано в Земетчино»
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