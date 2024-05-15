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Общество

Лишенный крыши больничный корпус в Земетчине возобновил работу

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В терапевтическом корпусе Земетчинской районной больницы, оставшемся без крыши из-за сильного ветра, исключили протечку.

Сейчас медучреждение возобновило госпитализацию. На лечении в корпусе находятся 15 человек.

В среду, 15 мая, на совещании, которое провел зампред правительства Пензенской области – министр здравоохранения Вячеслав Космачев с представителями больницы и строительного контроля, обсудили разработку проектно-сметной документации на ремонт кровли.

Восстановлению подлежат около 700 кв. м.

«По словам главного врача Земетчинской районной больницы Александра Жангазинова, в случае ухудшений погодных условий, в частности дождя, протечки на корпусе не будет, так как в данном корпусе имеется технический этаж, где проведены работы по утеплению и пароизоляции плит перекрытия, поэтому в данном моменте особых беспокойств нет», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Вячеслав Космачев поручил безотлагательно начать ремонт, пока погода благоприятная.

Без крыши терапевтический корпус остался 8 мая. Из-за нанесенного стихией ущерба в рабочем поселке ввели режим ЧС.

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Источник — фото областного минздрава
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