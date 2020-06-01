В детской больнице назвали число пациентов с коронавирусом

01.06.2020 | 15:00

С понедельника, 1 июня, возобновилась плановая госпитализация в областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

Из-за эпидемической ситуации перед помещением в учреждение юным пензенцам будут проводить тесты на наличие тел к коронавирусу. Это позволит выявить скрытое течение инфекции.

В настоящий момент больница, как и другие медучреждения в городе, принимает пациентов с COVID-19. Лечение получают несовершеннолетние жители области в возрасте от 0 до 18 лет.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае в инфекционное отделение областной больницы поступило 60 ребят. 49 из них уже выздоровели и отправились домой.

«Направление на лечение в стационаре пациенты смогут получить в консультативно-диагностическом центре больницы, который вернулся к оказанию помощи в плановом порядке на минувшей неделе», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ранее сообщалось, что плановую госпитализацию возобновили в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. При обращении к специалистам пациент должен быть в маске и перчатках и не иметь признаков ОРВИ: повышенной температуры, кашля, насморка.