В детской больнице назвали число пациентов с коронавирусом

С понедельника, 1 июня, возобновилась плановая госпитализация в областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.
Из-за эпидемической ситуации перед помещением в учреждение юным пензенцам будут проводить тесты на наличие тел к коронавирусу. Это позволит выявить скрытое течение инфекции.
В настоящий момент больница, как и другие медучреждения в городе, принимает пациентов с COVID-19. Лечение получают несовершеннолетние жители области в возрасте от 0 до 18 лет.
Всего с начала эпидемии в Сурском крае в инфекционное отделение областной больницы поступило 60 ребят. 49 из них уже выздоровели и отправились домой.
«Направление на лечение в стационаре пациенты смогут получить в консультативно-диагностическом центре больницы, который вернулся к оказанию помощи в плановом порядке на минувшей неделе», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
Ранее сообщалось, что плановую госпитализацию возобновили в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко. При обращении к специалистам пациент должен быть в маске и перчатках и не иметь признаков ОРВИ: повышенной температуры, кашля, насморка.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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