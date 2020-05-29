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Общество

Поликлиника областной больницы возобновляет прием пациентов

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С понедельника, 1 июня, возобновляется прием плановых пациентов в поликлинике Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

При посещении лечебного учреждения необходимо соблюдать ряд правил, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

Так, прием будет проводиться строго по дате и времени, указанным в направлении. При себе необходимо иметь результаты обследований по заболеванию.

При обращении к специалистам пациент должен быть в маске и перчатках и не иметь признаков ОРВИ: повышенной температуры, кашля, насморка.

«Во избежание скученности пациентов в коридорах администрация просит приезжать на прием строго к назначенному времени, а не заблаговременно за несколько часов. В качестве сопровождения просят брать только одного человека», - обращается к посетителям администрация поликлиники.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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