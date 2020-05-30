За день больницы покинули 66 пациентов, перенесших коронавирус

30.05.2020 | 21:17

В субботу, 30 мая, в Пензенской области выписаны из лечебных учреждений 66 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 1 827.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области выявлено 2 245 случаев COVID-19. 90 из них были подтверждены за минувшие сутки. Среди заболевших - 9 несовершеннолетних: дети в возрасте 1 года, 2, 6 (2 ребенка), 9 лет и подростки 13, 14, 15 и 17 лет.

Умерли за все время пандемии 19 человек, у которых был COVID-19. Сообщение о последних двух смертях поступило 29 мая. Из жизни ушли мужчины 1959 и 1960 годов рождения. Причиной их смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.