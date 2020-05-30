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Общество

За сутки в области выявлено сразу 9 заболевших детей и подростков

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В субботу, 30 мая, в региональном оперативном штабе рассказали о ситуации с коронавирусом.

Ранее стало известно, что за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее их число составило 2 245.

Среди заболевших - 9 несовершеннолетних: дети в возрасте 1 года, 2, 6 (2 ребенка), 9 лет и подростки 13, 14, 15 и 17 лет. Таким образом, в регионе насчитывается уже 92 юных пациента. Возраст остальных - от 18 до 83 лет.

29 мая поступило сообщение о смерти двух пациентов - мужчин 1959 и 1960 годов рождения. Причиной названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Врачи предупреждают об опасности бессимптомного коронавируса и призывают самым тщательным образом принимать все профилактические меры: регулярное мытье рук, использование антисептиков, ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Во всем мире отмечают связь нового вируса и

возникновения синдрома Кавасаки у детей. В Москве в Морозовский больнице умерла двухлетняя Маруся Паршикова. У нее обнаружены антитела к коронавирусу. Врачи не поставили правильный диагноз вовремя. Если у ребенка не снижается температура, появилась сыпь, малиновый язык как при скарлатине, большая вероятность синдрома Кавасаки. Если уж в Москве не могла правильно диагноз поставить..

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