За сутки в области выявлено сразу 9 заболевших детей и подростков

В субботу, 30 мая, в региональном оперативном штабе рассказали о ситуации с коронавирусом.
Ранее стало известно, что за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее их число составило 2 245.
Среди заболевших - 9 несовершеннолетних: дети в возрасте 1 года, 2, 6 (2 ребенка), 9 лет и подростки 13, 14, 15 и 17 лет. Таким образом, в регионе насчитывается уже 92 юных пациента. Возраст остальных - от 18 до 83 лет.
29 мая поступило сообщение о смерти двух пациентов - мужчин 1959 и 1960 годов рождения. Причиной названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Врачи предупреждают об опасности бессимптомного коронавируса и призывают самым тщательным образом принимать все профилактические меры: регулярное мытье рук, использование антисептиков, ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Во всем мире отмечают связь нового вируса и
возникновения синдрома Кавасаки у детей. В Москве в Морозовский больнице умерла двухлетняя Маруся Паршикова. У нее обнаружены антитела к коронавирусу. Врачи не поставили правильный диагноз вовремя. Если у ребенка не снижается температура, появилась сыпь, малиновый язык как при скарлатине, большая вероятность синдрома Кавасаки. Если уж в Москве не могла правильно диагноз поставить..