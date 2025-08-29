Криминал

Нападение на главу в Каменке: обвиняемого требуют взять под стражу

В Каменке после нападения на главу района Александра Помогайбо возбудили уголовное дело.

«По данным следствия, днем 27 августа 41-летний местный житель нанес не менее 3 ударов в область головы и тела металлическим предметом главе администрации Каменского района. Потерпевший находится в медицинском учреждении и ему оказывается необходимая помощь», - сообщили в областном СУ СКР.

Нападавшего задержали, ему предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Следователь настаивает на заключении мужчины под стражу, ходатайство об избрании соответствующей меры пресечения уже направлено в суд.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, закрепляется доказательственная база, добавили в СКР.

Изначально проверка проводилась по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

В правительстве Пензенской области, комментируя нападение, заявили, что нападавший переехал в регион из среднеазиатской республики и набросился на чиновника во время объезда Каменки.

«Предварительно, причиной нападения стало ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства, чего Александр Помогайбо пытался добиться от него в течение долгого времени. Хозяину участка неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений на прилегающей к его домовладению территории и выносились предупреждения сотрудниками полиции», - уточнили в правительстве.

У Помогайбо диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы.

