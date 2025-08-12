В Каменке директор предприятия решил судиться из-за 12 000 рублей

12.08.2025 | 18:24

В Каменке директора предприятия оштрафовали за задержку зарплаты 94 работникам.

Деньги за вторую половину мая 2025 года люди получили более чем на месяц позже положенного.

Трудовая инспекция привлекла руководителя к административной ответственности с назначением ему штрафа в размере 12 000 рублей.

Мужчина посчитал наказание слишком суровым и подал в суд жалобу, в которой попросил заменить штраф предупреждением.

После изучения всех материалов дела подтвердилась правильность принятого решения, так что жалобу оставили без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.