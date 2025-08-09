Криминал

В Каменке молодая женщина ударила мужчину ножом в спину

28-летняя жительница Каменки попала под статью из-за удара ножом. Она ранила 36-летнего знакомого.

Мужчина был у женщины в гостях, возникла ссора. Когда он отвернулся, чтобы уйти, хозяйка взяла нож и ударила им оппонента в спину.

Раненому потребовалась помощь врачей. Медики сообщили о случившемся в полицию.

На горожанку завели уголовное дело, она призналась в содеянном.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - пояснили в областном УМВД РФ.

Ранее в Шемышейском районе наказали 49-летнюю жительницу, которая едва не убила мужа.

