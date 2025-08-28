Председатель СКР заинтересовался избиением чиновника в Каменке

28.08.2025 | 11:34

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением главы Каменского района Александра Помогайбо.

В среду, 27 августа, во время объезда Каменки у чиновника возник конфликт с 41-летним местным жителем, в результате которого тот несколько раз ударил представителя власти металлической трубой.

Помогайбо находится в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом лопатки и многочисленными ушибами.

«Предварительно, причиной нападения стало ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства, чего Александр Помогайбо пытался добиться от него в течение долгого времени. Хозяину участка неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений на прилегающей к его домовладению территории и выносились предупреждения сотрудниками полиции», - говорится в телеграм-канале областного правительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, сообщили в ведомстве.