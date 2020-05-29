В Пензе временно изменится маршрут троллейбуса № 7

29.05.2020 | 16:53

В пятницу, 29 мая, в пресс-службе администрации Пензы сообщили об изменении маршрута троллейбуса № 7.

Это связано с отключением электроэнергии в микрорайоне Терновка. Специалистам предстоит убрать упавший на неизолированные провода кабель связи, который принадлежит одному из сотовых операторов.

На это время, с 17:00 до 20:00, жители микрорайона останутся без света, а троллейбус, следующий по маршруту № 7, станет возить пассажиров лишь до Терновского моста.

В настоящее время кабель представляет угрозу не только для энергоснабжения, но и для жизни граждан. В случае замыкания проводов ВЛ восстановительные работы займут продолжительное время, добавили в ПАО «РОССЕТИ».