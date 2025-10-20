Пригородным поездам между Пензой и Кузнецком отменят летнюю остановку

20.10.2025 | 18:59

В связи с окончанием летнего сезона перевозок в Пензенской области вносится изменение в график движения пригородных поездов.

«Отменяется летняя остановка о. п. 742 км пригородным поездам № 7236 Пенза-I - Кузнецк и № 7237 Кузнецк - Пенза-I», - сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Изменение вступит в силу с 1 ноября.

Также в компании уведомили, что 25 октября скорому пригородному поезду «Сурская стрела» № 7231/7230 Саранск - Пенза-I - Кузнецк назначается 2-минутная остановка на станции Селикса - в связи с перевозкой организованной группы детей.

График будет следующим: Саранск (отпр. 8:10) - Пенза-I (приб. 10:53, отпр. 11:05) - Селикса (приб. 11:20, отпр. 11:22) - Кузнецк (приб. 12:44).