В Пензе отключат свет в микрорайоне Автодром «Вираж»

17.10.2025 | 17:58

В субботу, 18 октября, многие пензенцы, живущие в микрорайоне Автодром «Вираж», останутся без электричества.

Его собираются отключить с 8:30 до 15:30. Ресурсники запланировали ремонтные работы на сетях.

Электричества не будет по следующим адресам:

- территория Арбеково-5, 1-я очередь;

- ул. Виражная, 55;

- ул. Хорошая, 82, 84, 86, 88;

- ул. Яблоневая, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 24Б, 26, 28, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 64а, 65, 70, 72, 73, 74, 74а, 75, 75а, 78, 79, 296.