Как проверить герметичность окон?

19.10.2025 | 13:18

Вопрос от интернет-пользователя

Установили новые пластиковые окна, но есть микрощели, от которых будто бы немножко дует. Как проверить, на самом ли деле это так?

Ответ специалиста

Проверить герметичность окон можно несколькими простыми способами. Среди них:

- метод со свечой или спичкой. Зажгите огонь и медленно поднесите к краям оконной рамы. Если пламя колеблется или гаснет, это может указывать на наличие проблемы;

- способ с бумагой. Лист нужно прислонить к щели. Если его начнет отталкивать либо, наоборот, притягивать, значит, воздух проходит;

- метод с феном. Устройство нужно включить на среднюю мощность и направить на щели (но не подносить фен слишком близко). Если герметичность плохая, будет ощущаться движение воздуха разной температуры.

Причинами подобной проблемы могут быть, к примеру, неправильная установка, использование некачественной фурнитуры, износ уплотнителя.