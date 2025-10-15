В 2026 году отремонтируют еще один подъезд к Кузнецку

15.10.2025 | 11:15

В 2026 году в Пензенской области обновят участок дороги на подъезде к Кузнецку с западной стороны.

Речь идет об отрезке протяженностью почти 5 километров (0 - 4 900 м). За ремонт готовы заплатить 88 млн 559 тыс. 175 рублей. Такова начальная (максимальная) стоимость работ в рамках открытого конкурса по поиску подрядчика, который проводится на портале госзакупок.

Обследование участка показало, что сейчас поперечный профиль проезжей части нарушен, обочины занижены, состояние асфальта оставляет желать лучшего (имеются выбоины и уклоны), дорожных знаков не хватает, а те, что есть, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ремонт предстоит провести в период с 1 мая по 20 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в 2025-м привели в порядок дорогу на подъезде к Кузнецку с восточной стороны. Участок протяженностью 5,5 км уже ввели в эксплуатацию.