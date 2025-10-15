Общество

В 2026 году отремонтируют еще один подъезд к Кузнецку

Печать
Telegram

В 2026 году в Пензенской области обновят участок дороги на подъезде к Кузнецку с западной стороны.

Речь идет об отрезке протяженностью почти 5 километров (0 - 4 900 м). За ремонт готовы заплатить 88 млн 559 тыс. 175 рублей. Такова начальная (максимальная) стоимость работ в рамках открытого конкурса по поиску подрядчика, который проводится на портале госзакупок.

Обследование участка показало, что сейчас поперечный профиль проезжей части нарушен, обочины занижены, состояние асфальта оставляет желать лучшего (имеются выбоины и уклоны), дорожных знаков не хватает, а те, что есть, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ремонт предстоит провести в период с 1 мая по 20 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в 2025-м привели в порядок дорогу на подъезде к Кузнецку с восточной стороны. Участок протяженностью 5,5 км уже ввели в эксплуатацию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети