В Пензе завершился дачный сезон, продлившийся полгода

20.10.2025 | 17:24

В понедельник, 20 октября, в Пензе завершился дачный сезон, стартовавший 19 апреля. Автобусы, как всегда, ходили по 19 направлениям.

По информации главы города Олега Денисова, за 6 месяцев услугой воспользовались 6 274 человека, пензенцы совершили 261 674 поездки.

«Важно, что в этом сезоне стоимость проезда сохранили на прежнем уровне», - написал Олег Денисов в своем телеграм-канале.

В прошлом году дачный сезон продлился почти столько же: автобусы начали перевозить пассажиров 20 апреля и завершили 20 октября.

Ранее стало известно, что в Заречном, где сезон в 2025-м стартовал на неделю позже (26 апреля), машины перестанут ходить с 27 октября.