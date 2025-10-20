21 октября пензенцам не стоит выходить из дому без зонта

20.10.2025 | 20:00

Во вторник, 21 октября, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник похолодает до +2...+7 градусов, пройдет дождь. Днем на улице прогнозируется +6...+11. В ночь на среду термометры покажут 0...+5 градусов, синоптики обещают небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

В народном календаре 21 октября Трифон и Пелагея. На Руси подмечали, что в это время приближение зимы становилось все более ощутимым.

