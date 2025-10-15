На М-5 от пр. Победы до Одесской частично ограничат проезд

15.10.2025 | 18:43

С четверга, 16 октября, в районе 628-го километра М-5 будет частично ограничен проезд. Это связано с укладкой верхнего слоя покрытия на левой стороне дороги от проспекта Победы до улицы Одесской.

Работы продлятся около 2 недель, на этот срок останутся недоступными 2 из 4 полос движения, сообщили в «Поволжуправтодоре».

Водителей просят соблюдать скоростной режим и выполнять требования временных дорожных знаков.

«Работы на участке ремонта (626-633 км) в полном объеме завершатся в 2026 году после восстановления верхних слоев покрытия на оставшемся 3-километровом участке от ул. Одесской до развязки на «Петушке», - напомнили в «Поволжуправтодоре».

Ранее сообщалось, что с четверга жители Зари смогут выезжать из микрорайона по старой схеме - поворачивая налево с улицы Новоселов (также будет разрешен разворот).