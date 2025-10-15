16 октября в Пензе десятки улиц останутся без электричества

15.10.2025 | 12:49

В Пензе в четверг, 16 октября, жители домов на десятках улиц останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), уч. 41; ул. Косарева, 1-8; ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59; ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а; пр-д Пушкарский, 1-9, 11, 13, 15, 17; ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40; 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, уч. 17; ул. Ялтинская, 15-30, 32;

- ул. Б. Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111; ул. Б. Бугровка/ул. Средняя, 63/87; 2-й пр-д Громова, 1, 2; ул. Краснознаменная, 41в, 47в, 47Б, 49; пр-д Сурикова, 4, 6; ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52;

- ул. Ангарская, 2, 11, 17-31, 34-62, 64, 66; 1-й Ангарский пер., 1-8, 10-18, 20, 22, 26; 2-й Ангарский пер., 1, 1а, 3, 5/9; 3-й Ангарский пер., 3-5, 7, 9, 11; ул. Верещагина, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 27, 27Б, 29, 31; 1-й пер. Верещагина, 1, 3-12, 14; 2-й пер. Верещагина, 1-11 (нечетные), 12, 13, 15-23, 25, 27; 3-й пер. Верещагина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15-26, 28-46, 48; ул. Гребная, 1, 2, 4-7; ул. Зарубина, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18; 1-й пр-д Зарубина, 2-6; 2-й пр-д Зарубина, 3, 4, 5; 3-й пр-д Зарубина, 2, 2/3, 5/8, 7, 7/4, 9; 4-й пр-д Зарубина, 3, 5, 5Б, 6; 5-й пр-д Зарубина, 2, 2а, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 10а, 10Б; ул. Измайлова, 40, 42, 44; ул. Пожарского, 1, 3, 4, 7-10;

- ул. Активная, 47; 1-й Активный пр-д, 3-5, 7-21, 23, 25, 27; 2-й Активный пр-д, 3, 6-24, 26, 28, 30; 3-й Активный пр-д, 4, 6-8, 10, 12; 4-й Активный пр-д, 3, 5, 6а, 8, 9, 11, 12; ул. Димитрова, 27; 2-й пр-д Димитрова, 3-34, 36; ул. Долгорукова, 14-26 (четные), 27-37, 39, 41/32, 47, 47а, 49а, 51, 51а; ул. Коллективная, 1, 3, 5-29; ул. Проезжая, 3, 3Б, 5-33, 35-48, 46, 46а, 46Б; 2-я ул. Проезжая, 1-11, 13-21, 25, 29-33 (нечетные), 38, 44, 46; ул. Расковой, 1а, 1в, 1г; пр-д Узенький, 5, 6, 7, 8.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Лесная слобода;

- ул. Астраханская, 53а, 53Б; 3-й пр-д Котовского, 9а; ул. Котовского, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 34а, 35, 37, 40-48 (четные), 52-64 (четные), 65-68, 76, 80, 82, 86, 88, 90; ул. Озерная, 107, 109, 111; ул. Светлополянская, 1-23 (нечетные), 24-41, 43-52, 54-60 (четные), 61-65, 69-74; ул. Чапаева 68, 69.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Суворова, 158, 160, 160а.

С 9:00 до 13:00:

- ул. М. Горького, 25.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Кижеватова, 1, 3, 5, 9, 11.

С 9:30 до 16:00:

- ул. Галетная, 19; ул. Токарная, 14, 16, 18.

С 13:00 до 15:00:

- 1-й пр-д Кольцова, 1-12, 14-16, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32; 2-й пр-д Кольцова, 1-11, 14, 16, 18, 20; 3-й пр-д Кольцова, 2, 2а; ул. Кольцова, 37, 39, 41, 43, 45, 47.