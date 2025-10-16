17 октября часть домов в Терновке, Ахунах и центре останется без света

16.10.2025 | 16:27

В пятницу, 17 октября, жители домов на некоторых улицах в Терновке, Ахунах и центре Пензы останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

C 8:30 до 12:00 электричество отключат по следующим адресам:

- Входная, 4; Лесозащитная, 1-3а, 5-16, 15, 18, 18а, 18Б, 18в, 19, 19Б; ул. Мичурина, 5а, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7а; Моховая, 3, 5, 7; ул. Мичурина/Грибоедова, 16/2; Санаторный порядок, 2-6, 8, 9-12, 17; Спартаковская, 28, 30-50 (четные); Спартаковский пр-д, 2, 4, 6; 1-й Спартаковский пр-д, 4, 6.

С 8:30 до 16:00:

- Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), уч. 41; ул. Косарева, 1-8; Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59; ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а; пр-д Пушкарский, 1-9, 11, 13, 15, 17; Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19; Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40; 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, уч. 17; Ялтинская, 15-30, 32;

- ул. Долгорукова, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, 17; Складской переулок, 31, 33.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Суворова, 159, 161, 173, 183, 185.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Гоголя, 15/13а, 19, 19а, 23, 24, 32-39, 42-50 (четные), 50а; ул. Чкалова, 1-4, 6, 15а, 16, 17, 18, 24.

С 13:00 до 15:00:

- Кольцевая, 23, 27-37 (нечетные), 57, 59, 61, 67, уч. 80, уч. 82, земельные участки 57Б, 83, 63, 81; Романовка, 39а, 2-46 (четные), 47-52, 54, 55-65 (нечетные), 61, 191.