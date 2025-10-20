Общество

Появилась возможность переехать в «Созвездие» с выгодой в 1 млн рублей

При покупке квартиры в топовом жилом комплексе «Созвездие» на неделе с 20 по 26 октября 2025 года можно получить выгоду в размере больше 1 миллиона рублей. Новая цена действует всего семь дней в рамках акции «Время выгодных решений».

Квартира недели - 3-комнатная в монолитном 25-этажном доме «Атлас». Площадь - 97 квадратных метров.

Для комфортного проживания здесь спроектированы вместительная прихожая, просторная кухня, основной и гостевой санузлы, выход на лоджию из одной спальни и окна на две стороны света в другой.

Дополнительные плюсы жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании,

- закрытое дворовое пространство,

- подземный паркинг,

- 2 минуты до набережной,

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Ключи вручаются в день покупки. Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию: clck.ru/3Pq3ET.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

