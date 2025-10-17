Реконструкция моста через Тумалейку завершена

17.10.2025 | 08:47

В Городищенском районе завершилась реконструкция моста через реку Тумалейку. Сооружение расположено на 13-м километре дороги, которая соединяет трассу М-5 и село Тумалейка (обход Степановки).

Мост построили в 1963 году, его признали аварийным и демонтировали. Подрядчик возвел новые опоры, соединенные пролетным строением, сделал гидроизоляцию, уложил асфальтобетонное покрытие.

«Были обновлены подъезды к мосту, укреплены откосы на нем и установлены барьерные ограждения и дорожные знаки. Выполнено устройство водоотводных сооружений с системой фильтрации», - сообщили в региональном минстрое.

Общая длина сооружения и подходов к нему - 32 метра. Ширина проезжей части - 8 метров. Мост приведен к нагрузке 14 тонн на ось.

На реконструкцию направили 46 млн 437 тыс. 78 рублей 94 копейки.