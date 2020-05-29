В Терновке и на ГПЗ-24 внепланово отключат электроэнергию

29.05.2020 | 16:06

Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Пензаэнерго» предупреждает о временной приостановке подачи электроэнергии потребителям микрорайонов Терновка и ГПЗ-24.

Период ограничения электроснабжения - с 17:00 до 19:00 29 мая.

Ограничение электроснабжения вызвано необходимостью устранить упавший на неизолированные провода ВЛ 110 кВ кабель связи, принадлежащий одному из сотовых операторов. Согласно правилам безопасности, проведение данных работ допустимо только при отключении ВЛ.

Кабель связи был проведен между двумя многоэтажными домами в микрорайоне Терновка. В настоящее время кабель представляет угрозу не только для энергоснабжения, но и для жизни граждан. В случае замыкания проводов ВЛ восстановительные работы займут продолжительное время.

Энергоснабжение медицинских учреждений, осуществляющих лечение пациентов с инфекцией COVID-19, будет осуществляться по резервным схемам.