Пензенцы могут пожаловаться министру на проблемы с интернетом

20.10.2025 | 18:28

В среду, 22 октября, состоится прямой эфир с министром цифрового развития и связи Пензенской области Максимом Изосимовым.

Он объяснит, как пользоваться интернетом в изменившихся условиях.

Чиновник расскажет о планах по расширению так называемого белого списка сайтов, доступных при отключении интернета, коснется темы свободных точек Wi-Fi (сколько их и как их найти), ответит, появятся ли в школах Wi-Fi-зоны, и осветит множество других аспектов темы.

Пожаловаться на сложности с мобильным интернетом и задать вопросы министру можно под постом ЦУР с анонсом мероприятия или непосредственно во время прямого эфира.

Он начнется в 11:00 одновременно на двух платформах: во «ВКонтакте» и Telegram.