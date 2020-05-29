Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|16:00
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Общество

В дачных автобусах Пензы стало меньше пассажиров

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Пассажиропоток на дачных маршрутах в Пензе снизился в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал и. о. начальника городского управления транспорта и связи Михаил Глушков на сессии городской думы в пятницу, 29 мая.

Говоря об изменениях в работе из-за пандемии коронавируса, он отметил, что перед началом дачного сезона было принято решение: автобусы могут курсировать только при количестве пассажиров, не превышающем 60 (при вместимости 110).

По словам Михаила Глушкова, во время мониторинга выявлялись отдельные случаи, когда в салоне находилось 62-64 человека, но это - в пределах нормы.

Также он подчеркнул, что не пришлось ограничивать дачников в поездках из-за нововведений: количество пассажиров уменьшилось само по себе.

В 2020-м открытие дачного сезона для пензенцев запоздало по сравнению с предыдущими годами. До введения режима повышенной готовности планировалось 25 апреля пустить автобусы по 21 маршруту, но из-за эпидемии коронавируса дата была отложена на 1 мая.

Сейчас транспорт на сезонных маршрутах ходит трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. С начала лета до первого дня осени в расписание добавится пятница.

В первом поясе (от 6 до 15 км) стоимость проезда по транспортной карте дачника составляет 30 рублей, за наличный расчет - 63 рубля. Во втором поясе (от 15 до 20 км) - 35 и 95 рублей соответственно, в третьем (от 20 до 25 км) - 40 и 115 рублей, в четвертом (от 25 до 45 км) - 45 и 161 рубль.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пассажиропоток на дачных маршрутах в Пензе снизился в два раза по сравнению с прошлым годом.
А может умерли дачники,вирусок хитрый нынче?

Гость||

деньги кончились

Гость||

penzainform.ru писал(a):

: количество пассажиров уменьшилось сам по себе
Учите русский язык,девочки и мальчики!

Гость||

Также он подчеркнул, что не пришлось ограничивать дачников в поездках из-за нововведений: количество пассажиров уменьшилось само по себе.

Странное дело, вот думаю: на своём ли месте этот чиновник, рассусоливая какую-то чушь? ПОГОДА,ПОГОДА,ДОЖДИ не позволяют наполнить ваши автобусы. Это новость большая для вас, глубокий мыслитель? В дождь на дачи никто не поедет.

Имя: Гость
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