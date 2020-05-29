Опубликованы данные по излеченным от коронавируса пензенцам

29.05.2020 | 20:52

В пятницу, 29 мая, в Пензенской области выписались из больниц 80 пациентов, излеченных от коронавирусной инфекции. Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 1 761.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области выявлено 2 155 случаев COVID-19. 89 из них были подтверждены за минувшие сутки. Среди заболевших - дети в возрасте 1 года, 5 и 9 лет.

Умерли за все время пандемии 19 человек, у которых был COVID-19. Сообщение о последних двух смертях также поступило 29 мая. Умершие - мужчины 1959 и 1960 годов рождения. Причиной их смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.