Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|11:22
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Общество

В регионе продолжают фиксировать рост заражений коронавирусом

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В Пензенской области прирост за сутки новых пациентов с коронавирусной инфекцией составил 89. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число заразившихся новым вирусом в регионе - 2 155.

Накануне диагноз подтвердился у 86 пациентов. 27 мая стало известно о 88 инфицированных.

За минувшие сутки из лечебных учреждений области выписали 100 человек. Всего с начала эпидемии в Пензенской области инфекцию успешно поборол 1 681 пациент.

21 мая во время прямой линии в Instagram и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова рассказала, что у 16% заразившихся инфекция протекает бессимптомно, то есть вообще никаких признаков COVID-19 нет, у небольшой части течение тяжелое и у 80% - легкое или среднее.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дина, усугбляй!

Гость||

наконец то поняли, что не может быть плавного снижения. Всегда должны быть пики и падения

Гость||

И где они его находят они что не соблюдали режим повышенной готовности на самоизоляцию забили или маски не носили?

Гость||

Гость писал(a):

И где они его находят они что не соблюдали режим повышенной готовности на самоизоляцию забили или маски не носили?
если найдешь потом сам расскажешь

Гость||

а можно статистику по сравнению с прошлыми годами, сколько было больных пневмонией и умерших, очень интересно знать, только видимо это ни кто не скажет

Гость||

Люди пошли на работу, вот и всплеск. Ну что же.. Все там будем

Гость||

Гость писал(a):

. Все там будем
Постройте крематорий. Он нужен по разным причинам.

Гость||

Гость писал(a):

если найдешь потом сам расскажешь
не поверишь с марта ищу ну ни как не найду его.

Гость||

Как будем жить с 1 июня , почему все еще молчок. Судя по статистике что-то не совсем радужная перспектива.

Гость||

Дина, мы все уронили

Гость||

Гражданин, помни! От результатов голосования по поправкам в Конституцию будет зависеть продолжительность второй волны коронавируса.

Гость||

Так-то 89 а не 88 по Московской статистике опять обосрались.

Гость||

Гость писал(a):

Как будем жить с 1 июня , почему все еще молчок. Судя по статистике что-то не совсем радужная перспектива.
если рассчитать коэффициент по рекомендациям Роспотребнадзора, то он получается равным 0,87, т.е. по данному показателю мы вплотную приблизились ко второму этапу снятия ограничений. А вы можете сидеть до конца года в самоизоляции

Гость||

надеюсь режим самоизоляции продлят!

Гость||

Гость писал(a):

И где они его находят они что не соблюдали режим повышенной готовности на самоизоляцию забили или маски не носили?
В больницах и общественном транспорте. Ещё может в магазинах.

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Имя: Гость
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