В регионе продолжают фиксировать рост заражений коронавирусом

29.05.2020 | 10:39

В Пензенской области прирост за сутки новых пациентов с коронавирусной инфекцией составил 89. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число заразившихся новым вирусом в регионе - 2 155.

Накануне диагноз подтвердился у 86 пациентов. 27 мая стало известно о 88 инфицированных.

За минувшие сутки из лечебных учреждений области выписали 100 человек. Всего с начала эпидемии в Пензенской области инфекцию успешно поборол 1 681 пациент.

21 мая во время прямой линии в Instagram и. о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова рассказала, что у 16% заразившихся инфекция протекает бессимптомно, то есть вообще никаких признаков COVID-19 нет, у небольшой части течение тяжелое и у 80% - легкое или среднее.