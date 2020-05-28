Пензенцам с улицы Богданова могут дать новое жилье раньше срока

28.05.2020 | 11:34

У жителей дома № 12Б на улице Богданова есть надежда заселиться в новые квартиры раньше положенного срока. Об этом шла речь на встрече горожан с представителями администрации Пензы.

Деревянный четырехквартирный дом был возведен в 1946 году, в 2014-м его признали аварийным и подлежащим сносу. В 2019-м он пережил ЧП: в начале декабря там случился пожар, выгорели коридор и комната на площади 15 квадратных метров.

По словам местных, дом находится в муниципальной собственности. Не раз речь шла о расселении, но дело до него так и не дошло.

После пожара две семьи переехали в маневренный фонд. Еще три от предоставления временного жилья отказались.

Здание вошло в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но людей беспокоил срок расселения - конец 2023 года.

На встрече в мэрии им объяснили, что предоставить новые квадратные метры могут и раньше, но очередь все равно нужно соблюдать. Всего в списке сейчас 86 домов, в которых 1 681 квартира и 3 448 жителей.

«Сейчас рассматривается возможность увеличения финансирования из федерального бюджета, направляемого на реализацию муниципальных программ переселения граждан. Если Правительством РФ будет принято такое решение, сроки могут сократиться», - рассказал первый заммэра Виталий Макаров.

Погорельцам с Богданова, 12Б, посоветовали после отмены режима самоизоляции посетить специалистов отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации города.

«Они проверят комплектность документов и начнут формировать учетное дело для переселения граждан. Это позволит оперативнее оформить предоставление нового жилья», - пояснили в пресс-службе мэрии.