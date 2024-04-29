На трассе в Малосердобинском районе сгорел автомобиль

29.04.2024 | 14:36

Утром в понедельник, 29 апреля, на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области сгорел автомобиль.

ЧП случилось около 11 часов на 516-м километре дороги Саратов - Нижний Новгород. Примерно в это время очевидцы сняли горевший автомобиль на видео, а в 11:09 сигнал поступил пожарным.

«Люди в ДТП не пострадали», - сообщили в отделении Колышлейского и Малосердобинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы областного ГУ МЧС.

25 апреля на 660-м километре трассы М-5 (село Трофимовка Бессоновского района) сгорел грузовой автомобиль. Также обошлось без пострадавших.

Фото ОНД и ПР Колышлейского и Малосердобинского районов УНД и ПР регионального ГУ МЧС России.