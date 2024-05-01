В Морозовском дендрарии высадили более 1 000 экзотов

01.05.2024 | 12:54

В дендрарии имени Г. Ф. Морозова в Белинском районе продолжаются восстановительные работы. Здесь высадили более 1 000 деревьев-экзотов.

Также в дендрарии разбили участки под посадку новых растений на площади 2 га, сообщили в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.

Реконструкция дендропарка обойдется в 2 млн 371 тыс. 155 рублей. Она началась в 2022 году. Специалисты вырубили аварийные деревья, убрали валежник и мусор, установили шлагбаумы.

Работы продолжались и в 2023-м - в заповеднике вырубили около 100 сухостойных и аварийных деревьев, на площади около 10 га ликвидировали валежник и хлам.

Морозовский дендрарий был основан в начале ХХ века как питомник и постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства региона с более чем 250 видами экзотических кустарников и деревьев из разных уголков мира. В 2010 году памятник природы регионального значения пострадал от жестокой засухи.