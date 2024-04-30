В селе Русский Ишим загорелся частный дом

30.04.2024 | 15:43

Во вторник, 30 апреля, на улице Ступишенка в селе Русский Ишим Городищенского района загорелся частный дом. Об этом сообщили очевидцы.

Кадры с места событий появились в Сети. На них видны пламя, охватившее стены и крышу деревянного здания, и черный густой дым.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, с огнем на месте борются пожарные.

Сведений о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Ранее в Пензе на улице Нестерова пожар уничтожил дом и надворные постройки на площади 100 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 25 спасателей, задействовали 5 единиц техники.