В Пензенском районе черный дым от горящего мусора заволок небо

26.04.2024 | 16:40

В пятницу, 26 апреля, в Пензенском районе случился сильный пожар. На кадрах, размещенных в Сети, видны очаги пламени и черный дым, клубами поднимающийся в небо, а также пожарные машины, прибывшие на место ЧП.

«Горит лес в районе улицы Бийской в поселке Мичуринском. Дым дошел до дворца спорта «Воейков». Время 15:25», - написал автор.

Комментаторы засомневались в достоверности этого сообщения.

«Лес горит черным дымом? Что за лес такой?» - задал вопрос один из них.

«Люди, прежде чем писать, вначале уточняйте. Где Мичурино, где «Воейков» - расстояние 7 км. А горело на речке со стороны Кривозеровки. И там леса нет. Там на берегу свалка из шин. Вот они и горели. Это халатность людей», - уточнил другой.

Официальную информацию дали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Сообщение поступило в 15:16. Горит мусор на площади 100 кв. м. Работают 2 пожарных расчета 5-й пожарно-спасательной части», - сообщили в пресс-службе ведомства.