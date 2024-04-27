В Монтажном ночью вспыхнул склад с пиломатериалами

27.04.2024 | 09:50

В ночь на субботу, 27 апреля, в поселке Монтажном случился масштабный пожар. Сигнал о ЧП в Сибирском проезде поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 1:20.

Как оказалось, вспыхнул склад лесопилки с материалами внутри. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров.

«Сгорели пиломатериалы на открытой территории, а также внутри кирпичного двухэтажного строения», - сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

На тушение пожара выезжали 35 человек, привлекалось 9 спецмашин. Пламя ликвидировали.

Никто из людей не пострадал. Причина ЧП и все обстоятельства возгорания сейчас устанавливаются. Владелец подсчитывает убытки.