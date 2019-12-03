03.12.2019 | 16:28

«Я обгоревший и без штанов был, в одних трусах и на босу ногу. Потом уже прибарахлился», - рассказал погорелец Виктор Пискунов.

В его квартире огонь появился около полуночи. Жене и дочери горожанин велел покинуть помещение, а сам остался внутри.

«Гляжу: оттуда тянут облака едкого дыма и пламя, я сунулся, вот и голова обгоревшая, и ресниц уже нет. У нас есть версия, что это замыкание электричества, потому что проводка с 1996 года была, в общем-то, на скрутках», - пояснил мужчина.

Дом № 12Б на улице Богданова четырехквартирный, одна из них во время ЧП пустовала. Сотрудников МЧС вызвали очевидцы возгорания. На место прибыли 17 огнеборцев.

«Выгорели коридор и комната на площади 15 квадратных метров. Из данной квартиры был спасен мужчина 1950 года рождения.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние жилые помещения, так как дом деревянный, он мог сгореть очень быстро, поэтому слажено сработали, выбрали правильное решающее направление тушения пожара и дом отстояли», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Строение возведено в 1946 году. По словам жителей, дом находится в муниципальной собственности. Не раз речь шла о расселении, но до дело до него так и не дошло. Тем временем Виктор Пискунов планирует своими силами подлатать сгоревшее помещение: идти ему некуда, семья пока поселилась у соседей.