В селе Русский Ишим огонь уничтожил два дома

30.04.2024 | 16:39

Стали известны подробности пожара на улице Ступишенка в Русском Ишиме Городищенского района, где во вторник, 30 апреля, загорелся частный дом.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о ЧП поступило в 14:16. Огонь перекинулся на жилое строение от бесхозного. В результате сгорели 2 дома площадью 77 кв. м.

На тушение привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - рассказали в пресс-службе.

Ранее кадры с места событий появились в Сети. На них видны пламя, охватившее стены и крышу деревянного здания, и черный густой дым.