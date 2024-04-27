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Происшествия

В Мичуринском сельсовете случился крупный пожар

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Вечером в пятницу, 26 апреля, у пруда в Мичуринском сельсовете случился крупный пожар. Загорелась трава на площади 600 квадратных метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, пламя охватило растительность на границе с улицей Зеленодольской. Сообщение об этом поступило дежурному в 19:48.

Тушить огонь выехали 10 человек на 2 спецмашинах.

Ранее крупный пожар случился в селе Лебедевка Пензенского района. На камеру его снял пассажир самолета, заходящего на посадку в аэропорт. В селе вспыхнула сухая трава.

Первые палы растительности начались в регионе в конце марта. 30-го и 31-го числа огонь прошел около 1 га в Каменском и Наровчатском районах.

Главная опасность таких пожаров заключается в том, что пламя может быстро перекинуться на дома и лесные массивы.

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Источник — видео канала «Черный список | Пенза»
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