В вопросе озеленения сквера Славы поставили точку

01.05.2024 | 10:44

В Пензе закрыли тему озеленения сквера Славы. Высадку деревьев взамен ликвидированных или погибших сочли невозможной.

Вопрос по поводу территории, которую реконструировали в 2020 году, неоднократно поднимался пензенцем Александром И. Очередное обращение появилось на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Требуется срочная подсадка саженцев-крупномеров взамен погибших и снесенных коммунальщиками на пустых местах: ул. Славы (четная сторона), ул. Кирова, 67, 73, сквер Славы. Данный вид работ УЖКХ города обещало выполнить осенью 2023 года. Ул. Славы, 5, напротив входа в банк «Россия» - при ремонте водосетей уничтожены два крупномера. Кто будет все восстанавливать?!» - спросил горожанин.

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города.

«МБУ «Пензавтодор» в 2024 году планирует выполнить работы по посадке саженцев деревьев по ул. Славы (четная сторона)», - написал он, добавив, что в 2023-м в районе улицы Кирова посадили 13 лип.

«В районе ул. Кирова, 73, имеется выезд на дорогу с прилегающей территории. В целях организации безопасного дорожного движения посадка саженцев деревьев в указанном месте запрещена», - объяснили Александру.

Что касается сквера Славы, то территория является охранной зоной подземных инженерных коммуникаций.

«Выполнить работы по посадке саженцев деревьев не представляется возможным», - сообщил представитель управления.

Высадить деревья в сквере, поредевшем после реконструкции, Александр попросил в августе 2023-го. Тогда в ответе сотрудник управления ЖКХ пообещал, что вопрос рассмотрят в 2024 году, и предупредил: данные работы возможно будет провести только в местах, расположенных вне охранной зоны инженерных коммуникаций.