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Общество

Дом № 35 на улице Ударной в Пензе начали сносить

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Во вторник, 23 апреля, в Пензе приступили к сносу дома № 35 на улице Ударной. Работы намерены выполнить за 2 месяца.

Дом начал разрушаться в декабре 2016 года. В середине июня 2017-го обвалилось левое крыло первого подъезда, в ноябре рухнули кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов, а затем упал лестничный пролет в третьем. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае - полностью второй подъезд. В апреле 2020-го еще одна часть здания с 4-го по 1-й этаж превратилась в груду кирпичей.

Дом № 35 на улице Ударной в Пензе начали сносить

В городском управлении ЖКХ сообщали, что демонтаж дома возможен тогда, когда всем расселенным пензенцам предоставят жилье или отдадут выкуп за изъятые квадратные метры.

Дом № 35 на улице Ударной в Пензе начали сносить

17 апреля этого года в Заводском районе побывал глава Пензы Александр Басенко и поручил ускорить снос здания.

«Также градоначальник поставил задачу в целом проанализировать работу по демонтажу аварийного фонда, выработать меры для повышения динамики в этом направлении», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в Пензе также приступили к активной фазе сноса школы № 25 на Южной Поляне. По договору демонтировать строение должны до 1 октября.

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Источник — фото администрации Пензы
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