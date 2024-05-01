Разбитая дорога в «Березовую рощу» не увидит ремонта в этом году

01.05.2024 | 15:51

Ямочный ремонт дороги, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к санаторию «Березовая роща» и одноименному поселку, не улучшил ее состояние. Асфальтовое полотно разбито, проезд по нему затруднен.

Фото разместил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» житель области Алексей Т. «Каждый год жалуемся - и без толку!» - возмутился он.

На жалобу мужчины отреагировал представитель администрации Пензенского района.

«Вопрос финансирования ремонта дороги к санаторию «Березовая роща» будет рассмотрен на заседании комитета местного самоуправления Алферьевского сельсовета при планировании бюджета на 2025 год», - написал он.

Тема поднимается местными жителями уже несколько лет. Выбоины становятся все глубже и опаснее. «Участок длиной 5 км приходится ехать со скоростью 5 км/ч, на проезд этого участка нужно потратить час времени и кучу нервов!» - рассказывал в мае 2023 года автомобилист.

«Для выполнения ремонтных работ дороги до санатория «Березовая роща» необходимы разработанная проектно-сметная документация и положительное заключение на нее. И только после проведения данных процедур - последующее включение дороги в ремонт на 2024-2025 годы», - ответили ему в администрации Пензенского района, пообещав сделать ямочный ремонт в 2-м квартале 2023-го.