Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|23:08
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Общество

Еще 100 жителей Пензенской области выписались после коронавируса

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В Пензенской области продолжает расти число людей, выздоровевших после новой коронавирусной инфекции. По данным на четверг, 28 мая, их стало больше 1600. Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны 100 пациентов. Общее число выздоровевших - 1681», - написала она.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области выявлено 2066 случаев COVID-19. 86 из них были подтверждены за минувшие сутки. Все новые заболевшие - взрослые.

Наметилась тенденция к снижению числа подтверждаемых за сутки диагнозов. Самое большое количество заболевших было зарегистрировано 22 мая - 110 человек. Затем показатель стал уменьшаться: 23 мая он составил 102, 24-го - 97, 25-го - 94, 26-го - 89, 27-го - 88 пациентов.

Умерли за все время пандемии 17 человек, у которых был COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хорошо!

Гость||

Партия сказала - НАДО! Комсомол ответил - ЕСТЬ! Ничего не меняется......

Гость||

Ну что всех чтоль вылечили

Гость||

А прикажут, и сразу все выздоровеют и выявляться перестанет.

Имя: Гость
Комментарий:

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