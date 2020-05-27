Число заболевших в Пензенской области стало снижаться

27.05.2020 | 10:42

В среду, 27 мая, стало известно, что COVID-19 подтвердился еще у 88 жителей Пензенской области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших за все время - 1 980.

По состоянию на эту дату в регионе 1 481 выздоровевший и 17 умерших.

Накануне были выписаны 116 человек, в том числе пациент, три недели находившийся на аппарате ИВЛ.

В этот же день стало известно, что два человека - мужчина 1963 года рождения и женщина 1955-го - скончались.

Самое большое количество заболевших в Пензенской области было зарегистрировано 22 мая - 110 человек. Затем цифры стали уменьшаться. 23 мая этот показатель составил 102, 24-го - 97, 25-го - 94, 26-го - 89 пациентов.