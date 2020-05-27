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Общество

Число заболевших в Пензенской области стало снижаться

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В среду, 27 мая, стало известно, что COVID-19 подтвердился еще у 88 жителей Пензенской области. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших за все время - 1 980.

По состоянию на эту дату в регионе 1 481 выздоровевший и 17 умерших.

Накануне были выписаны 116 человек, в том числе пациент, три недели находившийся на аппарате ИВЛ.

В этот же день стало известно, что два человека - мужчина 1963 года рождения и женщина 1955-го - скончались.

Самое большое количество заболевших в Пензенской области было зарегистрировано 22 мая - 110 человек. Затем цифры стали уменьшаться. 23 мая этот показатель составил 102, 24-го - 97, 25-го - 94, 26-го - 89 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Люди всегда чаще мойте руки

Гость||

Не так уж и снижается. Это не маленькая цифра.

Гость||

ну да, мощно снизилось.(

Гость||

Круть. Вчера 89.сегодня 88.снижение налицо. Но всё равно радостно

Гость||

Откуда вы знаете снижается или нет? Тесты столетние. На сегодняшний день сколько госпитализировано с подозрением? И сколько неделю назад было? Причем с пневмонией тоже.

Гость||

не удивлён скоро голосование и парад

Гость||

Смешно! Где снижение?

Гость||

Через месяц победа и полный разгром,корона будет повержен.

Гость||

к 24 июня все закончится, ограничения будут сняты и будем праздновать День Победы

Гость||

На тесты вообще не стоит обращать внимания! В Китае победили ковид тогда, когда стали ориентироваться не на тесты, а на кт. Вот и ориентируйтесь на результаты кт, а потом делайте выводы! Приказано снижаться, вот и снижается! Ничего святого нет, везде заказные статьи!

Гость||

А скажите, пожалуйста, сколько по времени у нас в городе тест делается в настоящий момент?

Гость||

Губернатору нужно отчитаться, что у него в области всё отлично, вы уж не подведите!

Гость||

10дней, если не отложат, так говорят.

Гость||

10.46.

То,о чем думают многие жители Пензенской области,НЕВАЖНО.

Как ОН решит,так и будет,когда ещё с мнением жителей считались?

Гость||

Пневмония это не ковид, она не заразна. А заболеваемость ковидом снижается по всей стране.

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Имя: Гость
Комментарий:

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