Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|10:57
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Общество

Число зараженных коронавирусом жителей области превысило 2 000

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В четверг, 28 мая, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 86 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших теперь равняется 2 066.

За весь период пандемии в регионе выздоровел 1 581 человек, умерло 17.

По-прежнему можно наблюдать снижение числа подтверждаемых за сутки диагнозов. Самое большое количество заболевших было зарегистрировано 22 мая - 110 человек. Затем показатель стал уменьшаться: 23 мая он составил 102, 24-го - 97, 25-го - 94, 26-го - 89, 27-го - 88 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В Москве замедлился рост числа заразившихся коронавирусом: за сутки в городе выявили 2054 новых случая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба.

Гость||

КОГДА БУДУТ ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА????

Гость||

они тебе зачем?

Гость||

все еще много!снижение семимильными шагами

Гость||

Может ли коронавирус передаваться через укусы комаров?

Гость||

Какое снижение? Рост пока идет. Результаты 10 дневной давности, а то и больше.

Гость||

К 20 числам июня выйдут на ноль.

Гость||

А тесты когда сделали?

2 недели назад?

Гость||

Дина, усугбляй!

Гость||

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