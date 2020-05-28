Число зараженных коронавирусом жителей области превысило 2 000

28.05.2020 | 10:37

В четверг, 28 мая, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось еще 86 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших теперь равняется 2 066.

За весь период пандемии в регионе выздоровел 1 581 человек, умерло 17.

По-прежнему можно наблюдать снижение числа подтверждаемых за сутки диагнозов. Самое большое количество заболевших было зарегистрировано 22 мая - 110 человек. Затем показатель стал уменьшаться: 23 мая он составил 102, 24-го - 97, 25-го - 94, 26-го - 89, 27-го - 88 пациентов.