В пензенском торговом центре нашли нарушителей режима самоизоляции

27.05.2020 | 11:35

Во вторник, 26 мая, в Пензе работники администрации Октябрьского района и полиции провели рейд по торговым точкам на проспекте Строителей.

В ТРЦ «Коллаж» комиссия выявляла нарушителей правил самоизоляции. В основном в торговом центре находились молодые люди, в том числе мама с ребенком в коляске. Кое-у кого не было масок, и все они покинули жилища без насущной необходимости.

Участники рейда провели со свободолюбивой молодежью профилактические беседы на тему необходимости соблюдать режим повышенной готовности и правила безопасности в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«26 мая 2020 года в Пензе выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом. В числе заболевших не только взрослые, но и дети», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

В регионе уже известны случаи, когда нарушение самоизоляции оборачивалось финансовыми потерями. Так, житель областного центра, задержанный на Привокзальной площади, был оштрафован на 1 000 рублей. А в Нижнем Ломове мужчине прогулка по вечерней улице обошлась значительно дороже - в 15 000 рублей из-за того, что он совершил нарушение уже не в первый раз.