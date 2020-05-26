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Общество

Коронавирусом заболели жители Пензы, Заречного, Кузнецка и 19 районов

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Во вторник, 26 мая, оперативный штаб Пензенской области опубликовал данные о том, жителями каких населенных пунктов являются новые заболевшие коронавирусом.

Из 89 пациентов, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 33 - из Пензы, 8 - из Городищенского района, 7 - из Бессоновского, 5 - из Каменского, по 4 - из Кузнецка и Сосновоборского района, по 3 - из Сердобского и Спасского, по 2 - из города Заречного, Кузнецкого, Белинского, Пензенского, Шемышейского, Башмаковского и Пачелмского районов, по 1 - из Тамалинского, Бековского, Лунинского, Малосердобинского, Вадинского, Никольского и Нижнеломовского районов.

Кроме того, среди новых зараженных один житель Липецкой области.

Общее число заболевших COVID-19 - 1 892, выздоровевших - 1 365, умерших - 15.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Играют с цифрами, в районах совсем другие цифирки

Гость||

Спасибо за информацию!

Гость||

ЛЮДИ ВЫЗДОРОВЕЛИ НЕДЕЛЮ НАЗАД ПОПАДАЮТ ВО ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Когда же прекратят эту дурку в СМИ? Не заболели, а перенесли сезонную адаптацию естественным путём. Естественная вакцинация. Искусственной не надо. Дюже опасна!

Имя: Гость
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