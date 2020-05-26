Пензенцам объяснили, как записаться на прием в МФЦ

26.05.2020 | 09:46

С понедельника, 25 мая, все офисы многофункционального центра Пензы принимают посетителей в прежнем режиме: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.

Однако следует иметь в виду: в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции прием проходит строго по предварительной записи. Вход в офисы МФЦ осуществляется точно в назначенное время, при этом посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Предварительная запись проводится по многоканальному телефону 8 (8412) 927-000 в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.

Несколько дней назад пензенцы буквально атаковали офисы МФЦ, требуя немедленно обслужить их и забывая о безопасности. Те, кто записался на портале госуслуг, смогли попасть на прием. Но многие жаловались на то, что им не удалось ни зарегистрироваться, ни дозвониться.

За неделю с 11 по 17 мая поступило около 15 тысяч звонков - в среднем 2,5 тысячи звонков в день, поэтому могут возникать задержки в соединении с операторами. Следует иметь в виду, что для получения социальных выплат семьям с детьми для записи на прием выделен специальный номер 8 (8412) 32-93-08.

«Также при затруднении с записью на прием в МФЦ можно воспользоваться сервисом «Обратный звонок» на официальном сайте penza.mdocs.ru. Нужно указать номер телефона и кратко изложить суть вопроса, после чего специалисты свяжутся с обратившимся человеком, ответят на интересующие вопросы, а также запишут в любой офис в удобное для заявителя время», - сообщили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.

В министерстве напомнили, что через портал госуслуг не выходя из дома можно оформить и выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 и от 3 до 17 лет, выдачу или замену паспорта гражданина РФ, регистрационный учет по месту пребывания и месту жительства, госрегистрацию индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Получение услуг в электронном виде также позволит разгрузить кол-центр и оказывать услуги в ГАУ «МФЦ» в более короткие сроки», - пояснили в пресс-службе.