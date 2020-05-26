Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|10:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам объяснили, как записаться на прием в МФЦ

Печать

С понедельника, 25 мая, все офисы многофункционального центра Пензы принимают посетителей в прежнем режиме: с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.

Однако следует иметь в виду: в связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции прием проходит строго по предварительной записи. Вход в офисы МФЦ осуществляется точно в назначенное время, при этом посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Предварительная запись проводится по многоканальному телефону 8 (8412) 927-000 в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.

Несколько дней назад пензенцы буквально атаковали офисы МФЦ, требуя немедленно обслужить их и забывая о безопасности. Те, кто записался на портале госуслуг, смогли попасть на прием. Но многие жаловались на то, что им не удалось ни зарегистрироваться, ни дозвониться.

За неделю с 11 по 17 мая поступило около 15 тысяч звонков - в среднем 2,5 тысячи звонков в день, поэтому могут возникать задержки в соединении с операторами. Следует иметь в виду, что для получения социальных выплат семьям с детьми для записи на прием выделен специальный номер 8 (8412) 32-93-08.

«Также при затруднении с записью на прием в МФЦ можно воспользоваться сервисом «Обратный звонок» на официальном сайте penza.mdocs.ru. Нужно указать номер телефона и кратко изложить суть вопроса, после чего специалисты свяжутся с обратившимся человеком, ответят на интересующие вопросы, а также запишут в любой офис в удобное для заявителя время», - сообщили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.

В министерстве напомнили, что через портал госуслуг не выходя из дома можно оформить и выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 и от 3 до 17 лет, выдачу или замену паспорта гражданина РФ, регистрационный учет по месту пребывания и месту жительства, госрегистрацию индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Получение услуг в электронном виде также позволит разгрузить кол-центр и оказывать услуги в ГАУ «МФЦ» в более короткие сроки», - пояснили в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Заказывали обратный звонок. Оператор перезвонил и сообщил, что запись на такое-то число закончилась, а на другое нужно звонить "завтра".

Почему горячая линия не 8-800, чтобы были бесплатными звонки? Кто наживается на людях, которые по 30-40 минут ожидают ответа и слушают за свои деньги музыку?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте