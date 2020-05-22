Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|19:25
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Общество

Сотни пензенцев создали толпу у многофункционального центра

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Пензенские МФЦ приходят в себя после массированной атаки. В 8:00, когда самый большой центр, расположенный на улице Шмидта, распахнул свои двери, сотни жителей Сурского края ринулись внутрь.

Начальник отдела Светлана Божьева рассказала про возмущенную толпу, требующую незамедлительно оказать услуги, но забывшую, что в период режима повышенной готовности, действующего на территории региона, в учреждении граждан принимают по предварительной записи.

«Поскольку их гораздо больше, чем позволяют наши технические возможности, мы обещаем людям: абсолютно всех примем, просто нужно подождать и потерпеть», - пояснила начальник отдела № 1 ГАУ «МФЦ» Светлана Божьева.

А это, как выясняется, не просто. Народ спешит оформить детские пособия, заключить сделки с недвижимостью и даже поменять водительские права и паспорта, несмотря на объявленную президентом амнистию, если эти документы просрочены. Записаться на прием дистанционно у пензенцев не получается.

«Звоним уже неделю - и никак! Так что услуги эти по телефону - то музыка, то автоответчики», - рассказала горожанка.

«Кто-то записался на портале госуслуг, и тех пропускают. А вот люди пришли, не могут зарегистрироваться на портале», - отметил мужчина.

Фамилии вновь прибывших и их номера телефонов фиксировали на бумаге. Позже людей станут обзванивать и назначать дату и время приема. Правда, свободные окна появятся только в следующем месяце. На май все уже расписано.

«В настоящий момент мы принимаем около 35 заявителей на каждого специалиста. Норма - 20 заявителей в день. У нас уже в разы увеличился прием и нагрузка на каждого специалиста МФЦ», - сообщила Светлана Божьева.

И такая картина наблюдается во всех многофункциональных центрах, сотрудники которых должны успевать оказывать услуги и еще следить за соблюдением санитарных норм. На каждом столе - емкость с дезинфицирующим раствором, посетителей обязали носить маски и держать социальную дистанцию. Правда, последнее требование при таком наплыве граждан выполнить непросто.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бедные сотрудники МФЦ!Здоровья и терпения Вам!

Гость||

Вакансии в этот МФЦ закончились, когда здание ещё на стадии фундамента было. Так что никакие они не бедные.

Гость||

Через две недели ждем новый прирост по статистике заражений?

Гость||

Гость писал(a):

Бедные сотрудники МФЦ!Здоровья и терпения Вам!
Вы в своем вообще уме! Кому здоровья желаете??? Их транщеи рыть отправить надо - вместе с вами.

Гость||

Гость писал(a):

Вы в своем вообще уме! Кому здоровья желаете??? Их транщеи рыть отправить надо - вместе с вами.
Что же злющий такой? Чем тебе сотрудники МФЦ не угодили?

Гость||

Справки имеют годность ,об этом не подумали наши главы. Их и так сейчас заказать давольно не просто. Записаться просто не возможно по телефону ,приезжала записывалась ,потом ещё пришлось приехать ,где ж она самоизоляция .Сотрудники злые ,и мы злые ...

Имя: Гость
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