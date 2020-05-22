Сотни пензенцев создали толпу у многофункционального центра

22.05.2020 | 18:24

Пензенские МФЦ приходят в себя после массированной атаки. В 8:00, когда самый большой центр, расположенный на улице Шмидта, распахнул свои двери, сотни жителей Сурского края ринулись внутрь.

Начальник отдела Светлана Божьева рассказала про возмущенную толпу, требующую незамедлительно оказать услуги, но забывшую, что в период режима повышенной готовности, действующего на территории региона, в учреждении граждан принимают по предварительной записи.

«Поскольку их гораздо больше, чем позволяют наши технические возможности, мы обещаем людям: абсолютно всех примем, просто нужно подождать и потерпеть», - пояснила начальник отдела № 1 ГАУ «МФЦ» Светлана Божьева.

А это, как выясняется, не просто. Народ спешит оформить детские пособия, заключить сделки с недвижимостью и даже поменять водительские права и паспорта, несмотря на объявленную президентом амнистию, если эти документы просрочены. Записаться на прием дистанционно у пензенцев не получается.

«Звоним уже неделю - и никак! Так что услуги эти по телефону - то музыка, то автоответчики», - рассказала горожанка.

«Кто-то записался на портале госуслуг, и тех пропускают. А вот люди пришли, не могут зарегистрироваться на портале», - отметил мужчина.

Фамилии вновь прибывших и их номера телефонов фиксировали на бумаге. Позже людей станут обзванивать и назначать дату и время приема. Правда, свободные окна появятся только в следующем месяце. На май все уже расписано.

«В настоящий момент мы принимаем около 35 заявителей на каждого специалиста. Норма - 20 заявителей в день. У нас уже в разы увеличился прием и нагрузка на каждого специалиста МФЦ», - сообщила Светлана Божьева.

И такая картина наблюдается во всех многофункциональных центрах, сотрудники которых должны успевать оказывать услуги и еще следить за соблюдением санитарных норм. На каждом столе - емкость с дезинфицирующим раствором, посетителей обязали носить маски и держать социальную дистанцию. Правда, последнее требование при таком наплыве граждан выполнить непросто.